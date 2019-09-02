На неподконтрольной Донетчине более 15 тысяч жителей получили паспорта РФ

На неподконтрольной украинской власти части территории Донецкой области за четыре месяца российские паспорта по упрощенной процедуре получили более 15 тыс. жителей. Об этом со ссылкой на «МВД ДНР», сообщает российское РИА «Новости».

«На текущий момент более 15 тысяч человек уже получили паспорта Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что еще 35 тыс. жителей подали документы.

Ранее сообщалось, что участникам незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе угрожают увольнением за отказ от получения паспортов Российской Федерации.