Образование, транспорт: Что изменилось в Украине с 1 сентября (Инфографика)

В Украине среди сентябрьских нововведений много тех, которые касаются образования и транспорта. Подробнее о том, что именно изменилось с 1 сентября – в инфографике «Слово і Діло».

Так, с 1 сентября на 10% выросли зарплаты учителей дошкольных, внешкольных и профессиональных (профессионально-технических) учебных заведений. Это те категории педагогических работников, зарплату которым платят не за счет образовательной субвенции из государственного бюджета и которым не повысили оклады прошлого года.

Кроме того, для первоклассников отменили конкурсный набор. Теперь зачислять в школы будут по месту регистрации независимо от того, специализированная школа или общеобразовательная. Выбрать другую школу можно, но, если в ней останутся свободные места. Вот в таком случае возможен конкурсный отбор.

И это не единственное изменение для школьников. Например, теперь учителя больше не смогут на весь класс объявлять оценки. Во время урока оценить ученика можно будет только общими фразами, а оценку в баллах выставить в дневник на перемене или после уроков в индивидуальном порядке. На родительских собраниях объявлять баллы тоже нельзя.

Помимо этого, если ребенок вынужден пропускать уроки по болезни или по серьезным причинам занятия спортом, музыкой, учителя будут составлять специальный план обучения. Для этого родители должны подать заявление в администрацию школы.

Еще одним нововвеением стало то, что с 1 сентября изменился «пакет малыша», теперь он будет состоять из 25 наименований предметов (раньше было 32). В бэби-бокс, в частности, будут класть подгузники, пеленки, одежду и косметику для ребенка. Выдавать его будут при выписке из роддома.

Среди нововведений – снижение цены на электроэнергию: с 1 сентября предприятия и государственные учреждения будут платить за свет на 10% меньше.

Также, при пересечении линии разграничения на Донбассе теперь важно помнить, что с 1 сентября контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) перешли на осенний график работы: с 7:00 до 18:30.

Фото: «Слово і Діло»