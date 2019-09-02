День знаний на Донбассе: Торжественные линейки, подарки от хоккеистов, компьютерные классы от благотворителей (Фото)

Ежегодно в День знаний Фонд Бориса Колесникова и хоккейный клуб «Донбасс» реализуют для первоклассников Донецкой области социальную акцию, в рамках которой дарят новоиспеченным школьникам фирменные рюкзаки с канцелярией и сладостями. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Фонда.

2 сентября представители Фонда и клуба поздравили с началом учебного года 2 300 первоклассников из 66 школ и интернатов Константиновки, Дружковки, Краматорска, Святогорска, Славянска, Николаевки, Покровска, пгт Алексеево-Дружковка и с. Сосновое, а также Константиновского и Покровского районов. Официальные делегации посетили торжественные линейки и открытые уроки в учебных заведениях, известные хоккеисты провели для детей автограф-сессии, рассказали о своих спортивных достижениях. К поздравлениям присоединился и президент благотворительного Фонда Борис Колесников.

«Первый раз в первый класс – событие, которое остается в памяти на всю жизнь. Шарики, цветы, знакомство с одноклассниками и учителем, первый урок – эти эмоции и впечатления неповторимы. Мы хотели сделать первый учебный день для первоклашек еще более приятным и памятным. И, судя по улыбкам детей, у нас получилось! Пользуясь случаем, хочу пожелать всем школьникам, их родителям и учителям терпения, старательности и достижения поставленных целей», – говорит Борис Колесников.

В учебных заведениях были рады визиту гостей и подаркам, все искренне благодарили за заботу и внимание.

«После общения с известными хоккеистами наш первоклассник определился с любимым видом спорта. Он сможет брать пример со взрослых спортсменов, это очень здоровый и волевой посыл. Хоккей – командная игра. Ребятам предстоит понять, что школьные друзья – это их команда на годы учебы, а учителя – тренеры, которые готовят их к взрослой жизни и обучают нужным навыкам. Всем первоклашкам желаю проявлять волю к победе, не сдаваться, а если падаешь – обязательно подниматься. Вот чему нужно учиться у профессиональных хоккеистов», – рассказывает Сергей, отец первоклассника из Иванопольской общеобразовательной школы I-III ст. Константиновского района.

«Нам всем подарили подарки, и настоящие спортсмены поздравили нас с началом школы. Рюкзаки красивые, и в них сложены все нужные вещи. Когда я научусь кататься на коньках, я тоже смогу играть в хоккей. Я всем обещал хорошо учиться. И тогда мы сможем поехать на игру "Донбасса", поболеть за своих знакомых хоккеистов. Спасибо за презенты и за то, что подарков хватило всем детям, даже тем, у кого нет мамы и папы», – делится впечатлениями первоклассник Арсен из общеобразовательной школы I-III ст. №6 Константиновки.

В День знаний благотворители порадовали не только новоиспеченных школьников региона, но и учеников, родителей и учителей общеобразовательной школы I-III ст. села Катериновка Константиновского района. Накануне представители Фонда передали учебному заведению 14 компьютеров, интерактивную доску и 4 принтера – организовали мультимедийный класс, который торжественно открыли в первый день нового учебного года.

«Новая материально-техническая база позволит организовать учебный процесс с применением цифровых технологий, подготовить наглядные методические материалы. Дети смогут на практике изучать информатику и основы программирования, заниматься научной работой, а также получат доступ к онлайн-библиотекам. Уверена, компьютерный класс подарит ребятам много открытий и станет любимым местом в школе. Огромное спасибо Фонду Бориса Колесникова, для нашего маленького села это действительно большой событие», – отмечает Людмила Худокормова, директор Катериновской общеобразовательной школы.

Фото: пресс-служба Фонда Бориса Колесникова

Напомним, социальная акция для первоклассников Донбасса проводится Фондом Бориса Колесникова и хоккейным клубом «Донбасс» шестой год. За это время рюкзаки со школьными принадлежностями и сладостями получили 14 300 детей области. Аналогичную благотворительную программу организации реализуют и в канун Нового года – в День Николая всем школьникам Донецкого региона вручают сладкие наборы, для них устраиваются представления на льду и утренники.