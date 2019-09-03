Учительница из Макеевки сдала ВНО на 200 баллов

Учительница из Макеевки (Донецкая обл.), которая переехала в Мукачево (Закарпатская обл.) и занимается репетиторством по химии и биологии, в текущем году, чтобы проверить свои знания, зарегистрировалась для прохождения тестирования по ВНО и получила самые высокие результаты – 200 баллов.

Анне Федосеевой 43 года, родом из Макеевки, закончила Донецкий национальный университет. Базовое образование – биохимик, дополнительно получила диплом учителя информатики. Также еще закончила Киевскую академию адвокатуры по специальности «Правоведение». Работала в столице, а в 2011 году ей предложили руководить проектом строительства и развития одной из гостиниц на Закарпатье, так она попала в Мукачево.

Несмотря на то, что попала Анна Федосеева на Закарпатье не из-за войны на Донбассе, российская агрессия не обошла ее семью стороной. «Взрывом снаряда была разбомблена квартира родителей мужа в Макеевке. Они чудом спаслись и выбежали на улицу в ночных рубашках и с документами. Мы забрали их сюда, а потом и мою маму, которая также жила на Донбассе», – рассказала Федосеева.

После рождения второго ребенка женщина стала заниматься педагогической деятельностью. «Не смогла я покинуть малыша и начала еще во время декрета думать о подработке дома. Как-то со мной по скайпу связалась одноклассница и, помня, что я когда в университете преподавала биохимию, спросила, могу ли я подготовить к экзаменам ее ребенка. И тут я поняла, что это то, чем я могу заниматься», – вспоминает педагог.

«За два дня я прочитала два пособия по ВНО – биологии и химии. Загрузила, так сказать, информацию в голове и занялась репетиторством. Первый год тщательно готовилась к каждому занятию, но, в принципе, могу поблагодарить своих учителей – за все годы мои знания не выветрились и начинать с нуля не пришлось. Стартовала по химии, потом увидела, что биология также востребована. Ее даже в 5 раз больше сдают, чем химию. И вот уже 3 года репетиторство – моя основная работа», – пояснила Анна.

Она пояснила, почему все же решила сдавать ВНО. «Как-то меня немного задело, когда дети спросили: "А вы сами бы сдали на 200?" Я отвечала, что да. И доказала», – говорит учитель.

Федосеева также расказала, как реагировали на нее как участника внешнего независимого оценивания. «Прежде всего, приятно поразило, как я легко зарегистрировалась. На это я потратила всего около 2 мин. А на первое ЗНО меня сначала не хотели впускать, поскольку думали, что я чья-то мама. На второе, что я учительница, которая очень переживает за ученика. На самом деле при составлении ВНО нет возрастных ограничений», – напомнила Анна Федосеева.

Источник: «Varosh»