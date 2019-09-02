Более 1,4 млн: Количество переселенцев в Украине не уменьшается

В Украине по состоянию на сегодня, 2 сентября, учтены 1 млн 405 тыс. 184 переселенца из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, со ссылкой на данные Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах (ВПЛ).

Напомним, что по состоянию на 27 августа в Украине были учтены 1 млн 402 тыс. 869 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных ВПЛ увеличилось на 2 тыс. 315 человек.

Предыдущие статданные о числе ВПЛ:

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