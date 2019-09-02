ДТП в Славянске: Один пострадавший погиб, другой – в тяжелом состоянии

В Славянске (Донецкая обл.) за день произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП), в которых один из пострадавших погиб, другой – в тяжелом состоянии. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области.

Так, вчера, 1 сентября, первое ДТП произошло в половине восьмого утра. На улице Вокзальной автомобиль «ВАЗ» под управлением 50-летнего жителя города сбил пожилого мужчину, который переходил дорогу вблизи перекрестка. От полученных травм пострадавший скончался в больнице.

А в 9 вечера на перекрестке ул. Банковская и Генерала Лозановича 25-летний водитель автомобиля «Форд» во время маневра совершил наезд на велосипедиста, который двигался в одном с ним направлении. Мужчину 1964 года рождения с тяжелой травмой головы госпитализировали.

По указанным фактам возбуждены уголовные производства с квалификацией по ч. 1 и ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, в Донецкой области с начала года в ДТП погибли 52 человека, 660 были травмированы.

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