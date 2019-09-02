Военная помощь США Украине: Пенс сделал заявление

США и в дальнейшем будут поддерживать Украину в борьбе с агрессией против нее. В то же время в Вашингтоне стремятся видеть прогресс в борьбе с коррупцией. Об этом сегодня, 2 сентября,во время совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявив в Варшаве вицепрезидент США Майк Пенс, пишет «Укринформ» .

« Особенно cо времени российской агрессии – нелегальной оккупации Крыма и агрессивных действий на востоке Украины – США прочно стоят на стороне Украины и так будет и в дальнейшем: мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Но одновременно президент Трамп подчеркивает, что есть проблемы с вопросами коррупции » , – заявив Пенс.

Он сообщил, что перед принятием Трампом решения о предоставлении дальнейшей военной помощи Украине американская сторона накануне в Варшаве хотела услышать от президента Владимира Зеленского информацию о состоянии борьбы с коррупцией в Украине. Поэтому украинская сторона предоставила эту информацию, которую вице-президент США передаст главе Белого дома.

По его словам, Зеленский стал президентом Украины именно на волне борьбы с коррупцией, и является « символом этой борьбы » .

Пенс акцентировал, что украинский лидер сообщил ему о более 200 законодательных инициативах в Украине в сфере борьбы с коррупцией. «Этот процесс должен быть читабельным для американцев. Президент Трамп хочет быть уверен, что эти деньги пойдут на инвестиции, которые усилят безопасность и стабильность Украины», – констатировал вицепрезидент США.

По его словам, настало время, чтобы европейские партнеры также в большей степени подключились к инвестированию и поддержали Украину в защите суверенитета и восстановления страны. Пенс уточнил, что он призвал Зеленского, чтобы тот апеллировал к европейским партнерам для большего сотрудничества в этой сфере с Украиной.