В России намерены с помощью ООН решать «срочную проблему» с русским языком в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что проблема языковых прав национальных меньшинств в Украине будет разрешена до 2021 года, когда будет сформирован новый состав Совета по правам человека ООН. Об этом он сказал, выступая сегодня, 2 сентября, в МГИМО (У) МИД РФ по случаю начала учебного года, пишет российский ТАСС.

Издание напомнило, что в феврале Россия выдвинула свою кандидатуру на избрание в Совет на период 2021-2023 годов. «В Совете по правам человека [ООН], в других международных структурах, которые этой проблематикой занимаются, прежде всего в ОБСЕ и Совете Европы, мы достаточно последовательно, особенном в этом и в прошлом году, продвигаем тему обеспечения языковых, религиозных и прочих прав национальных меньшинств ... В Совете по правам человека в 2021-2023 годах, я надеюсь, что эта проблема (закон о государственном языке в Украине, – ред.) до того времени решится, она срочная, но если будет необходимо, то и там эта тема, я надеюсь, мы туда заберемся, будет для нас одной из приоритетных», – сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что 16 мая, в парламентской газете «Голос Украины» опубликовали закон о функционировании украинского языка как государственного, который 15 мая подписал тогда еще глава государства Петр Порошенко.