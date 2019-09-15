Адресная помощь переселенцам: Основные изменения разъяснили в УТСЗН Донетчины

Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Авдеевки и Краматорска (Донецкая обл.) информируют об изменениях к Постановлению Кабинета министров Украины от 01.10.2014 №505 «О предоставлении ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг». Об этом сообщается на сайтах военно-гражданской администрации города Авдеевка и Краматорского городского совета.

Так, среди основных изменений:

Акционерное общество «Ощадбанк» открывает и обслуживает текущие счета , на которые зачисляется ежемесячная адресная помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – пособие). Для получения денежной помощи уполномоченный представитель семьи обращается по фактическому месту жительства (пребывания) семьи в УТСЗН с письменным заявлением о предоставлении денежной помощи и необходимым пакетом документов. Если документы, представленные уполномоченным представителем семьи, не соответствуют требованиям настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения таких документов направляет в письменном виде уполномоченному представителю семьи информацию об отказе в назначении пособия с обоснованием причин такого отказа.

, на которые зачисляется ежемесячная адресная помощь ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (далее – пособие). Для получения денежной помощи уполномоченный представитель семьи обращается по фактическому месту жительства (пребывания) семьи о предоставлении денежной помощи и необходимым пакетом документов. Если документы, представленные уполномоченным представителем семьи, не соответствуют требованиям настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней после получения таких документов направляет в письменном виде уполномоченному представителю семьи информацию об отказе в назначении пособия с обоснованием причин такого отказа. Для назначения пособия на следующий 6-месячный срок уполномоченный представитель семьи подает заявление, в котором сообщает об отсутствии изменений, влияющих на назначение пособия, а также предъявляет справки о постановке на учет ВПЛ всех членов семьи. Такое заявление на следующий 6-месячный срок может быть подано с даты его начала или не ранее чем за 15 дней до окончания текущего 6-месячного срока.

Выплата денежной помощи лицам с инвалидностью 1 группы и другим лицам, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянной посторонней помощи, по их письменному заявлению может проводиться АО «Укрпочта» с доставкой по фактическому месту жительства/пребывания таких лиц.

В УТСЗН Авдеевки обращают внимание, что для следующих категорий граждан выплата денежной помощи начисляется в размере 1 тыс. грн на одного человека:

лицам, которые получают пенсию;

другим лицам, достигшим пенсионного возраста (кроме лиц с инвалидностью);

детям;

лицам, достигшим 18-летнего возраста, которые продолжают обучение на дневной форме в учреждениях образования, обеспечивающих получение полного общего среднего, профессионального или высшего образования, до окончания таких заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет.

Общий размер помощи:

на семью рассчитывается как сумма размеров помощи на каждого члена семьи и не может превышать 3 тыс. грн,

на семью, в состав которой входит один человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью – 3 400 грн, а для многодетной семьи – 5 тыс. грн,

на семью, в состав которой входят два и более лиц с инвалидностью (детей с инвалидностью) максимальный размер не ограничивается.

Важно:

Уполномоченный представитель семьи, которому назначена денежная помощь, обязан сообщать в УТСЗН об изменении обстоятельств, влияющих на назначение пособия, в течение трех дней со дня возникновения таких обстоятельств. В случае выезда ВПЛ на временно неподконтрольную украинской власти территорию в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и г. Севастополе и пребывания на таких территориях более 60 дней, суммы денежной помощи возвращаются за весь период пребывания на указанных территориях.

Как уточняют в УТСЗН Краматорска, суммы денежной помощи, чрезмерно выплаченные вследствие представления недостоверных документов, несообщении об изменении обстоятельств, влияющих на выплату денежной помощи, возвращаются:

уполномоченным представителем семьи самостоятельно;

с согласия уполномоченного представителя семьи в полном объеме за счет следующих выплат денежной помощи;

по решению уполномоченного органа за счет суммы последующих выплат денежной помощи в объеме не менее 20% ежемесячной суммы.

В случае невозможности добровольного возвращения или удержания излишне перечисленных сумм денежной помощи они взыскиваются в судебном порядке.

Согласно внесенным изменениям в Порядок № 505 в п. 6, пособие не назначается военнослужащим из числа ВПЛ, которые защищают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимают непосредственное участие в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации, которые «получили право собственности на указанное жилое помещение, приобретенное за счет государственных средств, после начала АТО или осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях».

Напомним, правительство Украины 14 августа приняло постановление Кабинета министров Украины «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 1 октября 2014 года № 505 и № 509».

Как сообщалось ранее, переселенцам может быть прекращена выплата адресной помощи в нескольких случаях.

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