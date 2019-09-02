Пенсии и субсидии: В ПФУ рассказали о выплатах в сентябре (Инфографика)

Пенсионный фонд Украины сегодня, 2 сентября, начал финансирование выплаты пенсий сентября и жилищных субсидий. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«2 сентября 2019 года Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий и жилищных субсидий», – сказано в сообщении.

По информации Фонда, на выплату сентябрьских пенсий направлено 585,6 млн грн, на жилищные субсидии – 2,4 млн грн.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Для сравнения, на выплату августовских пенсий, по состоянию на 1 августа, было направлено 1,2 млрд грн, на жилищные субсидии – 5,5 млн грн.

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров.

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