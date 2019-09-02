На Донетчине открыли очередную опорную школу (Фото)

Сегодня, 2 сентября, в Донецкой области открыли очередную опорную школу. В Мариуполе дети Кальмиусского района вернулись в школу № 47, которая в течение года находилась в процессе капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

По информации пресс-службы, на ремонт было выделено более 60 млн грн из государственного и городского бюджетов. Теперь школа оснащена самым современным оборудованием в предметных кабинетах и ​​обустроена удобной мебелью. В школе работает новейший кабинет психолога. Открыт музей украинского быта. Также работает современная система питания в школьной столовой.

Пришкольная территория оборудована аллеями и многочисленными лавочками, а на территории расположено футбольное поле и универсальная баскетбольно-теннисная площадка.

Планируется, что в каждом из четырех районов Мариуполя будет опорная школа. Сейчас они находятся в Центральном и Кальмиусском районах города.

Напомним, в опорных школах Великоновоселовки, Кальчика и Никольского стала проблемной подготовка к учебному году.

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