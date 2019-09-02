Отопительный сезон: В Северодонецке устанавливают новые котельные (Фото)

В Северодонецке (Луганская обл.) в объектах образования, культуры, спорта и здравоохранения устанавливаются новые современные блочно-модульные пеллетные котельные. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба Северодонецкого городского совета.

Как сообщил и.о. Северодонецкого городского головы Вячеслав Ткачук, из 5 котельных, которые планируются к вводу в эксплуатацию в 2019 году, три имеют высокий уровень готовности – в Северодонецком городском Дворце культуры (проспект Химиков, 28), Комплексной детско-юношеской спортивной школе № 1 (ул. Федоренко, 33) и Северодонецком учебно-воспитательном комплексе «Специализированная школа – коллегиум Национального университета "Киево-Могилянская академия"» (ул. Гоголя, 37). «Но по ним есть вопросы, в том числе технические, связанные с оптимальной прокладкой труб теплоносителей к теплосетям, отсутствием запорной аппаратуры, вытяжных труб, кабельной продукции, что при проектировании и утверждении смет в 2015-2016 годах почему-то не было учтено. Несмотря на это 3 котельные реально запустить в этом году до начала отопительного сезона», – сообщил и.о. мэра.

По словам Ткачука, еще на двух объектах – в Северодонецком центре первичной медико-санитарной помощи (амбулатория № 3) с консультативно-диагностическим центром (ул. Сметанина, 5) и в средней общеобразовательной школе I-III ступеней № 18 (ул. Курчатова, 27б) из 6 необходимых модульных секций котельных на месте только по две. Поступление еще четырех планируется в течение сентября.

Напомним, в Украине по состоянию на середину июля счетчиками тепловой энергии были оснащены 80%, или более 65 тыс. жилых домов. При этом Луганская область демонстрировала худшие показатели.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов и, таким образом, сделал невозможным необоснованный рост стоимости тепла в многоквартирных домах. А Министерство юстиции Украины разработало пошаговый алгоритм действий для защиты прав потребителей ЖКУ.

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