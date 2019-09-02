НВФ «ЛНР» демонтировали первую очередь фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской, – ЛугОВГА (Фото)

Сегодня, 2 сентября, представители «ЛНР» демонтировали первую очередь фортификационных сооружений с контролируемой ими части моста через реку Северский Донец. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Вместе с тем, в 7:30 у входа в контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» для определения объема запланированных работ состоялось рабочее совещание с участием представителей Группы гражданско-военного сотрудничества Вооруженных Сил Украины, СЦКК, Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины в Луганской области. «Несмотря на то, что два дня подряд представители отдельных районов Луганской области не давали украинской стороне согласие на начало разминирования и расчистку территории вблизи разлома моста через реку Северский Донец, подразделения ГСЧС и работники подрядной организации находились в полной готовности к работе. В 8:00, в очередной раз не получив согласие от представителей НВФ, группы отправились на участки работ», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, согласно указанию из штаба ООС, полученному через представителя СЦКК, инженерная группа ГСЧС начала разбор фортификационного сооружения. Из сооружения были убраны колеса, деревянные ящики, строительный мусор. Работники лесхоза срезали кусты и поврежденные деревья у дороги.

Кроме того, пиротехническим подразделением ГСЧС, как и вчера, проводилась работа по проверке и очистке от взрывоопасных предметов грунтовой дороги, которую планируется использовать как технологическую для подъезда строительной техники к нижней части моста.

Так, с 9:00 специалисты ГСЧС начали демонтаж еще одного фортификационного сооружения на участке КПВВ «Станица Луганская» – мост через реку Северский Донец. В это же время началось обследование прилегающей территории. После обследования, около 9:30, началась расчистка от кустарника.

В это время у разрушенной части моста состоялась встреча между офицером СЦКК и представителями СММ ОБСЕ. Представители СММ ОБСЕ имели при себе составленный накануне и переданный в ОБСЕ план проведения работ по очистке территории под мостом, с перечнем запланированных видов работ и оборудования, которое планируется задействовать.

По состоянию на 12:45 минно-взрывная группа ГСЧС была допущена к обследованию территории под разломом моста через Северский Донец. В 13:15 группа выполнила задачу по поиску взрывоопасных предметов. «При попытке спуска наших рабочих для начала расчистки территории, представители т. н. "ЛНР" отказали им в проходе к месту работы. В это время на месте разлома присутствовали представители т. н. "МЧС ЛНР". Переговоры продолжались примерно до 14:00 и закончились тем, что представитель т. н. СЦКК "ЛНР" не согласовал проведение работ нашими рабочими», – рассказали в пресс-службе ЛугОВГА.

Как отмечается, с украинской стороны можно увидеть, что по состоянию на 14:30 было почти полностью демонтировано фортификационное сооружение на противоположной стороне Северского Донца, которое состояло из деревянных ящиков, дерева, песка.

Как сообщалось ранее, сегодня, 2 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Станице Луганской начинается строительство разрушенного моста, расположенного вблизи КПВВ «Станица Луганская».

Напомним, украинская сторона готова ремонтировать мост у Станицы Луганской круглосуточно, однако по данным СММ ОБСЕ, НВФ «ЛНР» не выполняли взятые на себя обязательств по демонтажу фортификационных сооружений на мосту у Станицы Луганской.

Также сообщалось, что по ремонту разрушенной части моста в Станице Луганская принято решение создать рабочую группу, которая будет обеспечивать соблюдение графика восстановительных работ. Кроме того, на КПВВ в Станице Луганской ежедневно находятся украинские специалисты в полной готовности к началу работ по восстановлению разрушенной части моста.

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