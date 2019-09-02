Переговоры об обмене удерживаемыми между РФ и Украиной продолжаются

Переговоры об обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной продолжаются, но требуется провести ряд юридических процедур. Об этом сообщила сегодня, 2 сентября, уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает российский «ТАСС.

«Сегодня очень важный этап в деэскалации российско-украинских отношений, очень важно, чтобы люди могли вернуться домой, для этого нужно провести целый ряд очень важных юридических процедур. Процесс начался, такие переговоры ведутся», – сказала она, выступая перед студентами Московского городского педагогического университета.

Напомним, в СМИ появилась информация, что Россия и Украина близки к завершению процесса обмена удерживаемых граждан на территории обеих стран. Москва и Киев обсуждали формулу обмена 33 на 33 человека без учета главреда «РИА Новости» Кирилла Вышинского. При этом президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что незаконно удерживаемые в России украинцы – «не разменная монета», но украинские власти готовы выдать РФ арестованного в Украине руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в обмен на украинского политзаключенного Олега Сенцова. Позднее эта информация не подтвердилась. Обмен не состоялся. Ранее сообщалось, что Россия может освободить незаконно удерживаемых в РФ украинцев 30 августа. Также сообщалось, что помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак надеется, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией произойдет в самое ближайшее время.

Читайте также: