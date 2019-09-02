На завтра назначен суд над экс-главой «ЦИК ДНР»

На завтра, 3 сентября, назначено заседание суда по делу бывшего главы «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина. Об этом сообщили в Шевченковском районном суде Киева.

Отмечается, что заседание назначено на 15:30. Романа Лягина обвиняют в создании террористической группы или террористической организации.

Ранее сообщалось, что 14 июня решением Шевченковского районного суда Киева бывший глава «центральной избирательной комиссии ДНР» Роман Лягин арестован на 60 суток без возможности внесения залога.