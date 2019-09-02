Стало известно, кто может уходить на пенсию в 50 лет

Кабинет министров Украины принял постановление, в котором поясняется, кто попадает в списки профессий, занятость в которых дает право на выход на пенсию на льготных условиях, то есть гораздо раньше, чем выходят остальные граждане.

Данное постановление позволяет оптимизировать списки профессий и работ, которые дают право украинцу, проработавшему на определенных должностях, воспользоваться льготами и уйти на пенсию в 50 лет.

Сообщается, что таким правом могут воспользоваться три категории работников. А именно те, кто трудился на производстве черной металлургии, коксопродуктов и цветных металлов.

Для того, чтобы работник ушел на заслуженный льготный отдых по возрасту, ему необходимо иметь нужное количество лет стажа – для женщин это 20 лет, для мужчин 25.

Источник: NewsOboz.org