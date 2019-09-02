Министр энергетики: Наша жесткая позиция – снижение вмешательства государства в энергорынки

На энергетических рынках не должно быть государства, такова принципиальная позиция нового Кабинета министров. Об этом на пресс-конференции сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, комментируя вопросы ценообразования на энергоресурсы, передают «Українські новини».

«Наша жесткая позиция – как можно меньшее вмешательство государства в энергорынки, либерализация экономики», – подчеркнул министр Алексей Оржель.

По его словам, вмешательство государства в рынки вредит их функционированию и ведет к снижению объема инвестиций, поэтому необходимо максимально уменьшить роль государства в работе энергетических рынков.

«Мы занимаем четкую позицию: в эффективных рынках не должно быть государства. Государство лишь создает условия для работы эффективных рынков. Чем выше уровень вмешательства государства в рынки, тем больше возникает диспропорций. Речь и о снижении инвестиций, и о каких-то политических моментах», – отметил министр.

Как ранее сообщалось, парламент поддержал назначение министром энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля.

Напомним, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук также заявил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование на энергоносители. «Я считаю, что здесь есть две составляющие: первая составляющая – правительство вообще не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители. Это неправильно. Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и к популизму. Этого не должно быть», – сказал он.