Звуки взрывов и свиста пуль выучили раньше алфавита: В прифронтовых школах прозвенел первый звонок (Фото)

Сегодня, 2 сентября, в прифронтовых школах Донбасса состоялся праздник первого звонка. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«Сегодня в первые классы пошли дети, которые раньше алфавита изучили звуки взрывов и свиста пуль. Несмотря на близость школ к линии фронта, сегодня атмосфера была праздничной», – говорится в сообщении.

Как сообщается, к торжествам присоединились военнослужащие, выполняющие задачи в полосе ответственности ОТУ «Север».

Кроме этого офицеры военно-гражданского сотрудничества передали школьникам более тысячи тетрадей и книги украинских авторов.

Как отмечается, в День знаний представители Вооруженных Сил Украины и других вооруженных формирований, участвующих в ООС, посетили 29 общеобразовательных школ и, в частности, расположенных вблизи линии разграничения.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях около 7 тысяч детей получили специальные дневники и раскраски, которые помогут им научиться безопасному поведению при обнаружении мин и взрывоопасных предметов (ВОП).

Как сообщалось ранее, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений, а с начала 2019 года в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий были повреждены 10 школ и 1 детский сад. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

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