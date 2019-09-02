Донетчина: В прифронтовом поселке набрали два класса первоклашек (Фото)

В прифронтовой Талаковке (Донецкая обл.) в новом учебном году будут учиться 302 ученика, которые будут получать образование с первого по девятый класс. Также сформированы два полноценных первых класса. Об этом сообщила директор Талаковской школы Зоя Семененко, сегодня, 2 сентября, передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

«В первый класс пришли учиться 49 учеников. Есть два полноценных класса. Школа готова к новому учебному году. Имеем в полном составе педагогический коллектив. Первый и второй класс оснащены новым, необходимым оборудованием», – сказала директор школы.

Так, сегодня здесь прозвучал первый звонок. «Вышиванки, танцы и хорошее настроение. Именно так прошел праздник первого сентября в прифронтовой Талаковке. На праздник Дня знаний собрался едва ли не весь поселок. Учеников пришли поздравить военнослужащие отдельной бригады морской пехоты, представители Красного Креста, полиции и офицеры Объединенного центра гражданско-военного сотрудничества "CIMIC"», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в этом году в школе начали новую традицию – первый урок для восьмиклассников провели морские пехотинцы.

Как сообщалось ранее, сегодня в прифронтовых школах Донбасса состоялся праздник первого звонка.

Напомним, в Донецкой области общее количество учащихся составит 165,5 тыс. человек, из них первоклассников – 17,3 тыс. человек, учащихся 10-х классов – 8,8 тыс. человек.

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