Зеленский уволил с военной службы экс-начальника Генштаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский освободил от военной службы в запас экс-главу Генерального штаба Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Виктора Муженко. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном сегодня, 2 сентября.

«Освободить генерала армии Украины Муженко с военной службы в запас в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды», – говорится в документе.

Напомним, что генерал армии Виктор Муженко возглавлял Генеральный штаб Вооруженных сил Украины с 3 июля 2014 года по 21 мая 2019 года.