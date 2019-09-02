В Рубежном восстанавливают городской парк (Фото)

В Рубежном (Луганская обл.) восстанавливают городской парк. Ход реконструкции проверил председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий, сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба ЛугОВГА.

«Вместе с городскими властями мы осмотрели те участки парка, где работы начаты или близятся к завершению, обсудили дальнейшие планы и проблемные вопросы его восстановления. Этот парк должен стать комфортным местом отдыха жителей города», – сказал он.

Территория городского парка ограничена улицами Б. Хмельницкого, Победителей, Освободителей и переулком Клубный.

Проект реконструкции городского парка разработан в 2018 году за счет средств областного фонда охраны окружающей природной среды.

По информации пресс-службы, во время реконструкции запланированы работы по сносу, омоложению, высадки зеленых насаждений, устройство фонтанов, реконструкция конструкций входа в парк, замена ограждения, устройство пешеходных и велосипедных дорожек, площадок для отдыха, размещения аттракционов, культурных мероприятий, устройство внешнего освещения и тому подобное. Некоторые из них уже завершены.

Отмечается, что выполнение работ по проекту реконструкции парка предусмотрено в три очереди.

Ранее сообщалось, что в Северодонецке (административная столица подконтрольной Украине части Луганской области) обустроят зону отдыха у озера Парковое.

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