Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка перешел в «Шахтер». Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком национальной сборной Украины рассчитано на три года.

Досье.

Евгений Коноплянка.

Родился 29 сентября 1989 года в Кировограде (сейчас – Кропивницкий).

Рост: 178 см.

Амплуа: полузащитник.

Первым профессиональным клубом Евгения был «Днепр», где он дебютировал в 17-летнем возрасте. С командой Коноплянка становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне-2014/15 дошел до финала Лиги Европы.

Позже выступал за испанскую «Севилью», с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и немецкий «Шальке». В сезоне-2018/19 провел за гельзенкирхенцев 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.