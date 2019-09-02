Здание, изуродованное войной: В Cлавянске хотят продать памятник архитектуры (Видео)

В Cлавянске (Донецкая обл.) хотят продать памятник архитектуры. Здание бывшего Дома культуры, расположенное в самом центре города, принадлежит предприятию «Донецкоблгаз» и находится в статусе памятника. В данный момент имущество арестовано и выставлено на продажу за долги владельца. Городские власти пытаются восстановить объект в реестре памятников Украины, но их не пускают даже на порог.

За последние годы здание испытало немало разрушений. Оно было изуродовано боевыми действиями: стены посечены осколками снарядов, сыплется штукатурка, а в окнах выбиты стекла. Памятник архитектуры разрушается на глазах. «Во время боевых действий были попадания в крышу, я знаю, что был сделан ремонт крыши уже после войны владельцем, но уже 5 лет здесь нет отопления. Здесь был студенческий театр "7-й этаж", здесь был центр танца "Грация", здесь был театр песни "Фейерверк", ансамбль народного танца "Родничок". Здесь тысячи детей занимались, ну, тут сейчас ничего нет. Мы должны сделать все, чтобы сохранить это здание. Ну, это жемчужина нашего города», – рассказала начальница отдела культуры Славянского городского совета Марина Олейник.

Дворец культуры имени Ленина до сих пор не декоммунизировали. Потому что объект пока еще не внесли в обновленный Госреестр недвижимых памятников Украины. Провести его паспортизацию приехал специалист. «Это здание – один из редких образцов украинского национального модерна в нашем регионе. То есть у него все предпосылки статус иметь национального. Для того, чтобы он попал сейчас в официальный реестр, который новый делается, нужно оформление новых документов. То есть обновление по новым требованиям учетной документации», – объяснил специалист по историко-культурному наследию Донбасской национальной академии Алексей Губанов.

Однако на входе членов комиссии по сохранению памятников архитектуры встретила дежурная и предупредила, что без разрешения владельца здания их не впустит.

По словам заместителя городского головы Юрия Подлесного, договаривались о визите заранее, потому что недавно получили письмо, в котором говорилось, что дворец культуры должны продать за долги.

На месте заммэра пытался разрешить ситуацию и звонил руководителю организации, которой принадлежит здание. Но все оказалось бесполезно – на другой стороне бросали трубку. «Видимо, мы не найдем взаимопонимания с Донецкоблгазом. В данный момент исполнительная служба выполняет определенны действия для того, чтобы выставить это здание на торги. До тех пор, пока здание не будет паспортизировано и выставлено в реестр, мы будем всячески препятствовать его продаже, либо реализации каким-то другим способом. Я надеюсь, что Министерство юстиции слышит лучше, чем Донецкоблгаз. И я надеюсь на то, что Минюст имеет понимание, что такое архитектурные памятники, почему их надо сохранять», – сказал Подлесный.

Если на требования жителей владелец и исполнительная служба не будут обращать внимания, то городская власть будет искать с ними взаимопонимание в суде.

Источник: ТК «Донбасс»