В состоянии нон-стоп: В зоне ООС соревновались разведчики (Фото)

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) состоялись соревнования на «Лучший разведывательный взвод ООС». Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского на странице в Facebook.

В финале участвовали 5 лучших команд, которые были определены во время предыдущих этапов в оперативно-тактических группировках. «Соревнования проходили в очень напряженной атмосфере. Личный состав двое полных суток находился в состоянии нон-стоп: в постоянном движении, перемещении, преодолении препятствий, выполнении различных задач. За сутки каждое подразделение преодолевало как минимум 40 км пересеченной местности. И это в полном боевом снаряжении, с оружием и БК», – говорится в сообщении.

Так, конкурсные дисциплины были по тактико-специальной подготовке, выполняли нормативы по тактической и разведывательной подготовке. Основной упор соревнований был на физической подготовке, силе, скорости и выносливости.

На первом этапе команды сдавали зачеты по теоретической подготовке и тактико-специальным нормативам. Во время второго этапа подразделения осуществляли движение по азимуту на большом расстоянии днем ​​и ночью, проход группы через линию боевого соприкосновения, марш-бросок, преодоление минного поля, выполнение задач по тактической медицине, осуществления поиска определенного объекта на площади около 50 кв. км, форсирование водных преград.

Отмечается, что участвовали в соревновании разведчики, которые ежедневно выполняют боевые задачи на линии соприкосновения.

«Одной из самых сложных задач было преодоление водной преграды. Личный состав преодолевал ее с элементами тактических действий, на что обращали особое внимание. Оружие и почти 40 кг в каждом из мешков – это снаряжение, боеприпасы и провизия. Все это надо было быстро и как можно незаметнее переправить через водоем длиной 40 метров и глубиной более 2 метров, чтобы занять плацдарм на вражеской территории», – рассказали в пресс-службе.

По словам руководителя соревнований с позывным «Парус», участники показали высокие результаты. Победили разведчики 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Как сообщается, победители получили кубки и грамоты от командующего Объединенных сил, а также денежные сертификаты на суммы 20, 15 и 10 тыс. грн за 1, 2 и 3 места соответственно. Денежное вознаграждение каждый разведчик сможет потратить по своему усмотрению.