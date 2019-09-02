На заброшенной фабрике в Италии появилось граффити с ликвидированным Захарченко

В Турине появилось граффити с изображением ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом со ссылкой на «главу представительства ДНР» в Италии Маурицио Марроне сообщает российский «ТАСС».
«Работа принадлежит группе уличных художников и подписана Donbassart. Она выполнена в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где специальная площадка выделена для граффити. Хотя парк находится на периферии Турина, эта зона очень популярна у молодежи, поскольку там много спортивных площадок, а также проходит фестиваль электронной музыки», — рассказал Марроне.
По мнению «главы представительства ДНР« в Италии, Запад должен испытывать «стыд за теракт, организованный год назад».
Ранее сообщалось, что во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке 31 августа открыли памятник ликвидированному «главе ДНР» Александру Захарченко. Бюст установлен в парке имени Ленинского комсомола. Он изготовлен по заказу уроженца Донбасса, гражданина РФ Владимира Некрасова.
Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.
Читайте также:
- Имени Захарченко: В Донецке показали переименованную площадь (Фото)
- Бюст Захарченко: Кто заказал и сколько стоит
- В «ДНР»: В Донецке будут вспоминать Захарченко и Кобзона
- В центре Донецка появится площадь имени Захарченко
- В «ДНР» из России привезли портреты Захарченко (Фото)
- Это ужас: В «ДНР» готов памятник Александру Захарченко (Фото)
- Это какая-то обезьяна: В Донецке обсуждают бюст Захарченко (Фото)
Комментарии