На заброшенной фабрике в Италии появилось граффити с ликвидированным Захарченко

В Турине появилось граффити с изображением ликвидированного «главы ДНР» Александра Захарченко. Об этом со ссылкой на «главу представительства ДНР» в Италии Маурицио Марроне сообщает российский «ТАСС».

«Работа принадлежит группе уличных художников и подписана Donbassart. Она выполнена в парке Дора на территории бывшей заброшенной фабрики, где специальная площадка выделена для граффити. Хотя парк находится на периферии Турина, эта зона очень популярна у молодежи, поскольку там много спортивных площадок, а также проходит фестиваль электронной музыки», — рассказал Марроне.

По мнению «главы представительства ДНР« в Италии, Запад должен испытывать «стыд за теракт, организованный год назад».

Ранее сообщалось, что во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке 31 августа открыли памятник ликвидированному «главе ДНР» Александру Захарченко. Бюст установлен в парке имени Ленинского комсомола. Он изготовлен по заказу уроженца Донбасса, гражданина РФ Владимира Некрасова.

Напомним, 31 августа 2018 года в центре Донецка в кафе «Сепар» прогремел взрыв, в результате которого «глава ДНР» Александр Захарченко получил смертельное ранение и скончался в больнице. Он был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море». Причем, его могила расположена не на «аллее славы» (где захоронены «Моторола» и «Гиви»), а находится в середине кладбища. Через пару недель после захоронения на данном месте установили охрану.

Читайте также: