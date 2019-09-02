Вместо цветов – деньги на лечение: В школе Мариуполя провели благотворительную акцию (Видео)

В школе-гимназии № 1 Мариуполя (Донецкая обл.), что на Левобережье, учителя призвали детей отказаться от букетов и принять участие во Всеукраинской благотворительной акции «Таблеточка».

Так, сегодня, 2 сентября, на линейку в школе-гимназии ученики пришли в вышиванках и без цветов. «Когда я иду без цветов, мне не стыдно, а наоборот – я горжусь таким хорошим поступком. Уже второй год подряд родители, учителя и дети нашего класса поддерживают Всеукраинскую благотворительную акцию "Таблеточка". Деньги, которые планировали потратить на букеты, мы перечисляем онкобольным детям», – говорит ученик школы-гимназии № 1 Евгений Писарев.

Идею предложила классная руководительница Лариса Шашенкова. «Надо воспитывать в детях, какие-то добрые чувства собственным примером. Мы можем им рассказывать, как нужно себя вести, как нужно, что-то говорить. Но ребенок будет делать именно так, как делаем мы взрослые в семье, в классе. Я очень благодарна родителям своего класса, что они поддержала эту нашу идею», – отметила Шашенкова.

В этом учебном заведении пытаются сохранять традиции, уважать многолетний опыт педагогов и учитывать мнение детей.

«Пусть этот год будет творческий, желаю всем вдохновения, хорошего настроения, здоровья, успехов, удачи», – сказала директор школы-гимназии № 1 Анна Зыкова.

Источник: ТК «Сигма»