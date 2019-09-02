На Донетчине активизировался опасный аллерген (Видео)

В Донецкой области активизировался опасный аллерген. Сорное растение амброзия докучает жителям региона, потому что вызывает аллергию.

Так, жительнице Покровска (до переименования Красноармейск) Снежане от амброзии плохо. «Насморк, глаза слезятся. Это на амброзию», – говорит она.

У родных покровчанки Галины такое же состояние. «Вы прям в точку, у меня дочка и внук сидя спят, бедненькие. Сильная аллергия именно на амброзию. Слезы, нос задыхается, отечность гортани», – рассказала женщина.

По словам специалистов, облегчить симптомы помогут антигистаминные препараты, но назначать их должен врач. Если же амброзия растет у дома, то пригодятся несколько советов. «Влажная уборка в помещении, специальные защитные сетки на окнах, которые должны каждые 2-3 часа протираться. Обработка одежды. На самом деле, аллергия у людей на пыльцу, белок, который находится в пыльце», – объяснила врач Оксана Денисенко.

Больше всего трава досаждает в период с июля по сентябрь. «Амброзия, я знаю, что она очень влияет на дыхательные пути. Люди страдают от этого», – говорит женщина.

«Надо убирать. А как еще иначе? Только так», – добавляет другая покровчанка.

Вредит амброзия и другим растениям – ее корневая система подавляет все вокруг. Коммунальщики этот сорняк косят, однако это бесполезно. Ведь через несколько недель она снова отрастает. «Это растение очень живучее. Его семена сохраняются в почве до 40 лет по разным данным», – сообщил заведующий Покровского филиала Донецкого областного лабораторного центра Анатолий Жорин.

Чтобы избавиться от амброзии, удалять ее нужно с корнем или обработать химикатами. Но в пределах города такая обработка запрещена.

Источник: ТК «Донбасс»