Накануне Нормандского саммита: Глава МИД Украины провел встречу в Берлине

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прибыл в Берлин для участия в переговорах относительно перспектив «Нормандской» встречи на высшем уровне. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила в Facebook пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

«Вадим Пристайко прибыл из Варшавы в Берлин, где примет участие в переговорах относительно предстоящей встречи на высшем уровне в" нормандском формате», – говорится в сообщении.

Визит министр начал с переговоров со своим немецким визави Гайко Маасом.