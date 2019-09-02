Во время обстрела завалило кирпичами: Маленькой донетчанке помогают восстановиться (Видео)

В поселке Гродовка (Покровский р-н, Донецкая обл.) маленькая местная жительница Анастасия Компаниец пережила трагедию. Ее завалило кирпичами во время обстрела. С того момента прошло 4 года, но девочку до сих пор мучают головокружения и страхи. Помогают только регулярные курсы реабилитации.

Своей лучшей подругой Настя считает старшую сестру. «Катя относится ко мне по-доброму. Если у меня, например, что-то не получается, она меня поддерживает», – говорит девочка.

Сестры будто не разлей вода, потому что из-за трагедии чуть не потеряли друг друга. Во время обстрела прифронтовой Гродовки снаряд разорвался рядом с их домом, разрушил часть крыши и стену. Настю засыпало кирпичами. «После ранений я стала больше падать в обмороки», – сказала Настя.

«Несмотря на то, что прошло уже несколько лет, она до сих пор боится каких-то громких звуков, звуки грома, молнии. Она боится все еще оставаться дома одна», – добавляет сестра Катерина Компаниец.

Сейчас Настя находится в санаторий «Октябрь» в Киеве. Здесь она проходит полноценный курс реабилитации – массаж, ванны с аромамаслами, ингаляции. Все это направлено на восстановление – как физическое, так и психологическое. А на спортивной площадке в лесу Настя чувствует себя в безопасности. «Мне нравятся сосны, потому что они стоят так рядками и очень красиво», – делится девочка.

Настя уже в третий раз лечится по специальному проекту Фонда Рината Ахметова «Реабилитация раненых детей».

Несмотря на пережитое, Настя растет творческим ребенком. В Гродовке ходит на кружок по танцам, пению и в музыкальную школу. А еще имеет много желаний, которые, верит, непременно исполнятся. «Я хочу, чтобы хорошо закончила школу. Хочу красиво петь. Я хочу, чтобы было все хорошо и не было войны», – поделилась Анастасия Компаниец.

С 2016 года дети, получившие ранения, по проекту «Реабилитация раненых детей» прошли более 100 курсов реабилитации в лучших санаториях страны.

Источник: ТК «Донбасс»