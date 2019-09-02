На Донбассе в рядах ВСУ воюет экс-волонтер родом из Сибири

В зоне Операции объединенных сил (ООС) сражается за Украину военнослужащий Андрей родом из Сибири. Мужчина говорит, что за годы жизни в Украине, так полюбил страну, что без раздумий пошел за ней воевать. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщает пресс-служба ООС на своей странице в Facebook.

Позицию, где военный несет службу, чуть ли не ежедневно обстреливает враг. Иногда накрывает из минометов. Провоцирует на ответ. «Боевики чихать хотели на Минские договоренности: применяют и крупнокалиберные пулеметы, и РПГ и минометы ... Иногда приходится отвечать,.. А как иначе? Они стараются захватить еще больше нашей территории, а этого допустить никак нельзя. И провокации часто бывают слишком серьезные. Но ничего, держим оборону, своего не отдадим», – говорит Андрей.

«Как волонтер в прошлом, могу сказать, что обеспечение армии в 2014-м и сейчас, – даже не сравнить. Без преувеличения, сейчас хорошая материальная база, вещевое обеспечение, питание. Но, конечно, есть, куда расти и к чему стремиться», – считает военный.

А дома мужчину ждут жена и сын. Андрей утверждает, что именно они станут для него лучшей реабилитацией после возвращения с фронта.