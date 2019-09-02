Новый Кабмин Украины: Эксперт рассказал о перспективах изменить страну, и о возможных проблемах

Для нового Кабинета министров Украины существует две проблемы: обеспечить диалог с обществом и не превратиться в техническое правительство. Такое мнение выразил политолог Игорь Петренко, передает «Слово і Діло».

Эксперт обратил внимание, что многие, кого назначили в правительство, работали на разных позициях в предыдущем Кабмине. «Это дает определенный уровень преемственности. Но с другой стороны вряд ли можно сказать, что Кабмин Владимира Гройсмана работал на "отлично"», – уточнил политолог.

Он отметил, что в новом правительстве фактор влияния президента и финансово-промышленных групп сохранится. По его мнению, центр принятия решений будет смещен на Банковую.

«Новое правительство ставит амбициозные цели и возможности реализовать изменения в стране есть, учитывая 254-х депутатов. Даже изменения в Конституцию Украины не станут проблемными. Например, провалы не получится списать на то, что кто-то тормозит процесс или не дал голосов», – сказал Петренко.

Политолог подчеркнул, что у «Слуги народа» также есть разные группы влияния, процесс согласования все равно будет присутствовать.

По словам Петренко, на волне поддержки населения «Слуги народа» нужно принять определенные решения, быстро показать результат. Он предположил, что далее возможна конфронтация между различными группами влияния, начнутся проблемы.

Как считает политолог, если новое правительство будет способным вести диалог с обществом и принимать критику, Украина придет к публичной политике и качественным изменениям.

«Одна из главных проблем: отойти от старых практик. Если решение принимать быстро, потому что так нужно, без обсуждений, то ничего хорошего не получится», – убежден Петренко.

Он отметил, что в Верховную Раду уже подано ряд законопроектов, в которых отсутствует содержательная часть. По его мнению, если в «Слуге народа» решили изменить правила, то они, по крайней мере, не должны нам навязывать, как жить.

Другая проблема заключается в том, что Кабмин может оказаться техническим. Он напомнил заявление президента Украины из интервью по итогам 100 дней президентства о том, что если новый Кабмин не снизит тарифы, то уйдет в отставку.

Эксперт выразил опасения, что Украина может вернуться к временам Леонида Кучмы, когда правительство меняли очень часто.

«Риск того, что правительство будет разменной монетой, существует. Подвешенное состояние Кабмина может негативно отразиться на ситуации в стране. Процесс качественных изменений требует времени и соответствия людей своим должностям», – подытожил Игорь Петренко.