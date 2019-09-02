«Снизу вверх»: Образовательный омбудсмен рассказал об алгоритме решения школьных проблем

В случае возникновения проблем в школе, их надо пытаться решить на месте, а потом уже обращаться в центральные профильные ведомства. Об этом заявил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев в эфире на «Громадськом».

«Чем на более низком уровне решается проблема, тем качественнее она будет решена . У нас в обществе низкая правовая культура и правовая осведомленность. У нас люди считают – я напишу жалобу сразу куда-то в министерство, если, например, учительница не дала ребенку воды напиться», – сказал он.

Горбачев отметил, что в этой ситуации есть два «смешных момента». Во-первых, эта жалоба все равно вернется к учительнице, так как таковы правила. Во-вторых, вопрос к родителям: почему нельзя было обратиться к самой учительнице?

«Есть какое-то искаженное восприятие школы, я это отчетливо вижу. Большинство учителей абсолютно адекватные люди. И если поговорить, объяснить, то очень часто это срабатывает. Не всегда, к сожалению, но часто», – отметил омбудсмен.

Он добавил, что и большинство директоров нормальные люди, к которым можно обратиться. В общем, как советует Горбачев, надо пытаться решить проблему «снизу вверх»: сначала на уровне школы, населенного пункта и так далее, а потом уже обращаться в центральные органы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины официально назначил директора школы Сергея Горбачева на должность образовательного омбудсмена.