Как «очень хорошо», так и «очень плохо»: Эксперты рассказали о курсе гривны и формах сбережений

Значительное укрепление гривны, которое мы наблюдали в течение лета, к концу года сойдет на «нет». Такого мнения придерживаются опрошенные «Донецкими новостями» эксперты, которые также дали рекомендации – в какой валюте лучше хранить свои сбережения.

Почему окрепла гривна

С начала 2019 года гривна по отношению к доллару укрепилась примерно на 9% – с 27,74 грн/долл. (на конец 2018 г.) до 25,14 грн за долл. (на 2 сентября).

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук назвал три фактора, влияющих на ситуацию.

«Первый – улучшение динамики внешней торговли. В первую очередь, на мировых рынках сырьевых товаров. Это увеличило экспортную выручку. Второй фактор – проведение президентских и сразу за ними парламентских выборов. В избирательные кампании различными игроками вбрасывались значительные средства. Все они держат средства для инвестирования в политическую деятельность в долларах, поэтому, когда на выборы вбрасываются значительные средства, это приводит к дополнительному навесу для стабильности курса – соответственно есть дополнительные поступления в валюте. Третий фактор (решающий, с моей точки зрения) – монетарная политика Нацбанка и действия правительства», – поясняет он.

По словам Кушнирука, НБУ придерживается чрезвычайно жесткой монетарной политики (в первую очередь касательно процентных ставок). Это привело к тому, что стало выгоднее вкладывать средства в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ).

«К тому же само правительство, чтобы обеспечивать свою финансовую деятельность, вынуждено было выходить на рынок займов. Причем, не на внешний (т.к. хотим уменьшить влияние внешнего фактора), а на внутренний. Но структура долговых обязательств (в валюте или гривне), с моей точки зрения, не должна так быстро меняться», – продолжает эксперт.

Кредитные обязательства выпускаются в гривне под очень высокую ставку (17-18% годовых) – это подвигло многих иностранных спекулянтов вкладывать средства в ОВГЗ Украины. «Соответственно, это сделало навес на курс нацвалюты, дополнительный ее вброс, что привело к укреплению курса гривны. Но есть риски, что когда пойдет откат, когда начнут выводить средства, начнутся существенные проблемы для нацвалюты и для теперь уже нового правительства», – считает Кушнирук.

Что будет дальше

Статистика августа пока не подведена. «Но практика последних 28 лет демонстрировала, что август – самый безинфляционный месяц, иногда даже дефляционный. Что существенно влияет на валютную стабильность начала сентября. Поэтому две декады сентября мы можем прожить еще в режиме сегодняшних "почти 25"», – отмечает глава директората Ассоциации франчайзинга Украины, вице-президент Ассоциации инвесторов в Украине Андрей Кривонос.

После 19 сентября он прогнозирует поднятие курса примерно до 26 грн за доллар. По мнению эксперта, этому будут способствовать:

выплаты государства кредиторам, «которые припадают на 19 число и еще пару дней после»;

политическая стабильность или нестабильность: страна получила новый Кабмин, который сразу начал работать – «это успокоит рынок в короткой перспективе, но первые решения уже могут будоражить рынок»;

проект государственного бюджета на 2020 год, над которым уже работает новое правительство. Проект должны подать в Верховную Раду до 15 сентября, и далее – как раз за неделю эксперты посмотрят цифры, и начнут «подогревать» рынок;

«осенняя миссия МВФ в Украину точно должна быть – нужно знакомиться с новым парламентом и Кабмином».

«Все это вместе указывает, что октябрь и ноябрь можем прожить в условиях свободного плавания в коридоре 25,5 – 26,5 грн за доллар. А декабрь 2019 года – это уже фактически 2020 год, и курс там будет следующего года – тот, который заложат НБУ и Минфин в проект бюджета-2020. А если к тому моменту бюджет будет принят, то вообще точно будет, тот курс. Это, скорее всего, 27,0 – 27,5 грн за доллар», – заключил Андрей Кривонос.

Финансовый эксперт Алексей Кущ считает, что дать четкий прогноз сейчас затруднительно. «Дело в том, что мы сейчас находимся в бифуркационной точке (от лат. bifurcus – "раздвоенный") системной перезагрузки. У нас все может быть, как "очень хорошо", так и "очень плохо"», – поясняет он.

Кущ акцентирует, что прогноз по Украине нужно давать с учетом мировой финансовой ситуации. А там не все так радужно. «С одной стороны, мы видим достаточно тревожную ситуацию на мировых рынках. Американские фондовые индексы в августе испытали серьезное падение, сравнимое с "черным декабрем" 2018 года. Разгорается торговая война между США и Китаем. Блоки развитых стран (Швейцария, ряд стран ЕС) входят в зону отрицательных процентных ставок. Снижают свои процентные ставки центробанки Канады, Австралии. Многие фондовые рынки уходят в кеш. Все это – предкризисные признаки. Супердлинный период делового роста, длящийся с 2009 года, подходит к концу», – перечисляет эксперт.

Все это дает основания для тревоги. По мнению Куща, зарождающийся кризис может поглотить Украину вследствие того, что наша «маленькая сырьевая экономика» (особенно украинская экспортная продукция – металл, руда) чрезвычайно зависима от мировых сырьевых цен». «А они, в свою очередь, коррелируют с темпами роста мировой экономики», – поясняет Кущ.

С другой стороны, у Украины имеется колоссальное окно возможностей, связанное с системной перезагрузкой власти. «Есть большое поле для монетарного, фискального маневра. Мы можем стать точкой роста для региональной, восточно-европейской, экономики, если найдем ключи для привлечения глобальных системных инвестиций, как во время кризиса 2008 года нашли их Польша и Турция. У нас есть исторический шанс. Все зависит исключительно от нас», – уверен финансовый эксперт.

По словам Куща, если «кризис нас поглотит», то можно согласиться с рядом западных аналитиков, которые прогнозируют к концу года курс в 29 грн за доллар.

«А если мы найдем ключи от ларца к глобальным инвестициям, то сможем сохранить нынешнюю стабильность и привлекательность гривны. Все решится в течение нескольких месяцев», – уверен Кущ.

Как действовать украинцам

Когда глобальные резервные валюты уходят в зону отрицательной доходности, то основной тихой гаванью в мире становится золото. Но в Украине – своя специфика.

К нашему монетарному золоту есть вопросы, так что, по мнению Куща, если покупать золото, то – за рубежом. А это, понятно, по карману малому проценту украинцев.

Для основной части населения финансовый эксперт советует две стратегии: краткосрочную (радикальная) и длительную (консервативная).

Суть краткосрочной стратегии в том, чтобы максимально пользоваться высокой доходностью гривневых финансовых инструментов. Речь идет о гривневых депозитах в коммерческих банках, а также – облигациях внутреннего государственного займа (ОВГЗ). «Все – сроком до трех месяцев. Это – радикальная стратегия, когда человек готов идти на риск, в том числе курсовой», – поясняет Кущ.

Кто не хочет участвовать в этих «горках» и намерен сохранить нервные клетки, может предпочесть длительную стратегию – тот же долгосрочный долларовый депозит в банке с иностранным капиталом. «А вот в евро хранить сбережения не советую – эта валюта будет слабеть вследствие слабости еврозоны», – говорит Кущ.

Инвестиционный консультант Сергей Ивагло в плане выбора формы сбережений также отмечает, что все исходит из задач, которые мы ставим перед собой. «Если это краткосрочные цели, которые нужно решить в течение месяца или года, то однозначно нужно не дергаться, и держать средства в валюте», – уверен эксперт.

«На сегодняшний день Украина проходит этап нового становления – новые президент, новый Кабмин. Мы не понимаем, как будет работать экономический блок. Поэтому лучше "пересидеть" в валюте. Даже если валюта просядет на пару пунктов, для 95% нашего населения, данная просадка не будет иметь значительных последствий. Бегать менять деньги, перекладывать их в гривны, нет смысла. Есть риск грабежей, риск хранения крупных сумм денег дома. Чем меньше метаний, тем лучше. Не даром говорят, что деньги любят тишину. Поэтому рекомендация с точки зрения короткого промежутка времени (до года) – не дергаться и держать средств в валюте», – советует Ивагло.

Если же мы говорим о длительном периоде (5-10 лет и более), то ответ классический – мультивалютная корзина. Это значит, что надо разбить свои капиталы на три валюты: примерно половина – нацвалюта, а вторая половина – портфель в евро-долларах.

«Мы проводили аналитические расчеты с 1998 года по 2018 год. Некоторые инвесторы, которые хотели размещать в банках крупные суммы на длительный срок, попросили сделать аналитику – в чем выгоднее держать средства (в гривне или долларах). Выяснилось, что денежная масса за 20 лет была практически одна и та же (для этого мы доллары перевели в гривны или гривны в доллары – т.е. привели к единой валюте). Если бы доллар был по 28,5 грн, то на 3-5% выгоднее было бы хранить сбережения в долларе. На сегодняшнем курсе 25-26 грн за доллар – на 10% выгоднее было бы хранить в гривне (за счет того, что [банковские] проценты по гривневым депозтам гораздо более высокие, чем по доллару). Вывод: если мы рассматриваем формат хранения денег как финансовой подушки безопасности в "длинном периоде", то нужно создавать мультивалютную корзину своих депозитов по формуле "50 на 50" – и не дергаться», – резюмировал Ивагло.

Андрей Кривцун, РПД «Донецкие новости»

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