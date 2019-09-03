Военные Объединенных сил поздравили школьников Донетчины и Луганщины с началом учебы (Видео)

2 сентября в школьных учебных заведениях Луганщины и Донетчины школьников, их родителей и учителей поздравили военные Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Военные передали в школьные библиотеки современную украинскую литературу, а каждый первоклассник по случаю праздника получил от командования ООС школьный набор с канцелярскими принадлежностями, тетрадями, раскрасками, ручками», – отметили в штабе.

Там добавили, что в День знаний представители Вооруженных сил Украины и других военных формирований, которые вовлечены в ООС, посетили 29 общеобразовательных школ. И, в частности, школы, расположенные вблизи линии разграничения.

Как сообщалось ранее, 2 сентября в прифронтовых школах Донбасса состоялся праздник первого звонка.

Напомним, в Донецкой области общее количество учащихся составит 165,5 тыс. человек, из них первоклассников – 17,3 тыс. человек, учащихся 10-х классов – 8,8 тыс. человек.

Напомним, в Донецкой и Луганской областях около 7 тысяч детей получили специальные дневники и раскраски, которые помогут им научиться безопасному поведению при обнаружении мин и взрывоопасных предметов (ВОП).

Как сообщалось ранее, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений, а с начала 2019 года в Донецкой и Луганской областях в результате боевых действий были повреждены 10 школ и 1 детский сад. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

Читайте также: