Давайте требовать сдачу: В Луганске рассказали о повышении цен на хлеб (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске подорожал хлеб. Очередное подорожание составило 1-3 руб. (0,38-1,1 грн по местному курсу на 3.09.2019). При этом цены стали ставить с копейками – и продавцы в киосках не могут давать сдачу. Таким образом, луганчанам приходится переплачивать еще 1 руб. (0,38 грн). Об этом жители города пишут в соцсетях.
«Все-таки "ДоБродия" подняла цены на хлеб. Говорили, не будут поднимать», – пишет Николай.
В частности, популярный в Луганске хлеб Станичный теперь стоит 12,76 руб. (5,4 грн).
Люди подтверждают, что стоимость выросла, и описывают ситуацию со сдачей:
- Мария: «Да на все цены подняли»;
- Галина: «А 12,76 руб. (5,4 грн – ред.) – это чтобы поиздеваться. Давайте требовать сдачу 24 копейки (0,1 грн – ред.)...»;
- Сабина: «Кстати, 30 копеек (0,1 грн – ред.) реально дали сдачу в киоске, что возле "Спара"»;
- Анна: «Так а скольким за одни только сутки они сдачу недодают? Так что подорожание, считай, еще на 1 руб. (0,38 грн – ред.)».
Торговые точки экономят и на иных мелочах. «И опять пакетики... Купила муку, дает без пакетика, говорит, выдают только на хлеб, пришлось покупать за 3 руб. (1,1 грн – ред.) этот маленький добродиевский пакетик, а иначе все в муке», – пишет Светлана.
Луганчане связывают повышение с поднятием зарплат «бюджетникам»:
- Влад: «З/п же подняли»;
- Наталия: «Кому подняли, а кому-то и не собираются подымать!»;
- Галина: «Не всем»;
- Елизавета: «А кому-то и вообще зарплату не выплачивают 4 месяца».
Читайте также:
Комментарии