В «ДНР» рассказали о ДТП за выходные

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области за минувшие выходные произошло 4 ДТП с пострадавшими, в которых 8 человек получили травмы, а также зарегистрировано 11 ДТП без пострадавших, в которых автомототранспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«31 августа в Харцызске 12-летний подросток, выезжая на велосипеде с придворовой территории на проезжую часть, столкнулся с автомобилем "ВАЗ-21093", который двигался по автодороге. В результате ДТП велосипедист был травмирован», – говорится в сообщении.

Подробности остальных ДТП не сообщаются. При этом отмечается, что с 31 августа по 1 сентября на автодорогах «ДНР» сотрудники «ГАИ» выявили 261 нарушение ПДД, в том числе отстранили от управления транспортными средствами 19 водителей, находившихся за рулем в состоянии опьянения.

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