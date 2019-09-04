Житель Луганска показал, какие машины продают на авторынке в «ЛНР» (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске работает авторынок. Какие машины предлагают продавцы приобрести луганчанам, показал местный житель, публикующийся в соцсетях под ником «Я живу в ЛНР».

Рынок небольшой, и заинтересованных покупателей, несмотря на выходной день, тоже немного.

Большинство авто – с номерами «ЛНР», но есть в продаже и машины с украинскими номерными знаками, а также польскими, российскими и другими.

Преимущественно в продаже «ВАЗы» и иномарки: фольцваген, мерседес, ауди, форд, бмв 2000-х годов и более старые.

На территории рынка работает передвижная кофейня.