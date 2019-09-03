«Шахтер» подписал контракт с Витао

ФК «Шахтер» подписал контракт с бразильским центральным защитником Витао. Соглашение с капитаном сборной Бразилии U20 рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба «горняков».

Досье:

Витор Эдуардо да Силва Матос (Витао).

Родился 2 февраля 2000 года в Жакарезинью (Парана, Бразилия).

Рост: 185 см.

Амплуа: защитник.

Витао делал первые шаги в футболе в академии PSTC. В юном возрасте был приглашен в «Палмейрас». Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, выступая вместе с Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио.

В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником «селесао» U20. Выступал за молодежный состав «Палмейраса».