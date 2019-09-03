Донецкая область готовится к отопительному сезону

Донецкая область на сегодняшний день готова к началу отопительного сезона на 75%. Об этом рассказала заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Лариса Гусева.

«Это полностью соответствует тем нормативам, которые нам ставит министерство. Это средний показатель по территории Украины. Полная 100% готовность у нас планируется к 1 октября», – говорит она.

Заместитель директора Департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации также прокомментировала ситуацию на «Славкурорте», где незаконно выкапывали трубы, а жители переживают, что останутся из-за этого без отопления. «Тепло будет в их домах. По этому поводу собирали совещание, вызывали местные органы исполнительной власти Славянска, и они нас заверили, что до 1 октября эта проблема будет решена. Там сейчас идет строительство новой модульной котельной. Мы выясняем, как обстоят дела по этому вопросу каждую неделю. Как нас заверили местные власти, примерно до 15 сентября мы будем видеть полную картину, как будет отапливаться жители "Славкурорта". На сегодня у нас нет серьезных опасений, что не будет там отопления. Мы считаем, что оно будет», – сообщила Гусева.

По ее словам, в прифронтовых населенных пунктах Донетчины ситуация с отоплением разная. «В отдельных городах – это индивидуальное отопление, устанавливаются индивидуальные котлы. В отдельных городах у нас действует программа "Тепло Донетчины", в которой четко записано, в каком городе и как мы обеспечиваем теплоснабжение. Где-то это будет обеспечение углем, там где частные дома, нужно помогать углем. Это решается на уровне облгосадминистрации и с помощью международных организаций», – рассказала замдиректора Департамента ЖКХ Донецкой ОГА.

«На сегодня у нас есть нормативно-правовые акты, которые позволяют жителям многоквартирных домов коммунальной формы собственности без проблем отключаться от централизованного отопления там, где качество его не соответствует требованиям жителей. Есть возможность установления индивидуального отопления там, где люди хотят это сделать. На сегодня достаточно, чтобы 50% многоквартирного дома имели отключение это. Это в таких городах у нас как Селидово, Новогродовка – там это массовое явление», – добавила Гусева.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области, чтобы улучшить теплоснабжение, до конца этого года достроят три новых котельных.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA: Донбасс»

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