Конфеты, овощи, фрукты: Житель Донецка показал цены в ТЦ «Сигмаленд» (Фото)

На окраине неподконтрольного украинской власти Донецка работает торговый центр «Сигмаленд» (бывший гипермаркет «Ашан»). Сколько стоят овощи, фрукты и конфеты в этом ТЦ, показал местный блогер «Виконста».

Дончанин показал отдел с конфетами. «Конфет – море. Кто сладкоежка, тому не рекомендую задерживаться в этом отделе», – отметил «Виконста».

Также он назвал некоторые цены. В частности, конфеты «Джек» суфле стоят 194 руб. (74 грн по местному курсу на 5.09.2019), «Гулливер» – 470 руб. (179 грн), шоколадные конфеты без начинки – 350 руб. (133 грн).

Житель Донецка показал и цены на овощи и фрукты (цена за кг):

картофель – 21 руб. (8 грн);

лук – 20 руб. (8 грн);

баклажаны – 29 руб. (11 грн);

кабачки – 29 руб. (11 грн);

патиссоны – 28 руб. (11 грн);

капуста цветная – 64 руб. (24 грн);

огурец – 40 руб. (15 грн);

перец болгарский – 43 руб. (16 грн);

помидоры – 34-57 руб. (13-22 грн);

груша – 86 руб. (33 грн);

дыня – 22 руб. (8 грн);

дыня амал – 46 руб. (17 грн);

персик инжирный – 293 руб. (111 грн);

персик – 130 руб. (49 грн);

нектарин – 133 руб. (51 грн);

виноград – 89 руб. (34 грн);

слива – 80 руб. (30 грн).

Кроме того, в «Сигмаленде» можно приобрести арбузы по акционной цене в 3,99 руб. (1,5 грн), гранаты – по 345 руб. (131 грн) и шампиньоны – по 289 руб. (110 грн).

«Ассортимент товара хороший. Гнилья я не вижу» – отметил дончанин.

Пакетики в магазине по-прежнему платные: 3 руб. (1 грн) за 1 шт.

Напомним, ранее дончанин показал несколько отделов в ТЦ «Сигмаленд».

Читайте также: