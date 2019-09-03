«Движение есть»: Ситуация в пунктах пропуска утром 3 сентября

Сегодня утром, 3 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 31,45 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 7370 человек и 990 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 6375 человек и 1165 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 5855 человек и 1190 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 2305 человек и 555 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 9565 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:
- КПВВ «Майорское» – 30/40;
- КПВВ «Марьинка» – 0/40;
- КПВВ «Новотроицкое» – 40/40;
- КПВВ «Гнутово» – 10/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):
- Karina: «6:55. "Каргилл": основная до спуска с моста, льгота почти до конца посадки, автобусов 15-20».
КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):
- Витаха: «7:19. Еленовка в сторону Мариуполя – до второго туалета, движение есть».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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