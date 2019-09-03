«Движение есть»: Ситуация в пунктах пропуска утром 3 сентября

Сегодня утром, 3 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 2 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 31,45 тыс. человек и 3,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 7370 человек и 990 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 6375 человек и 1165 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 5855 человек и 1190 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2305 человек и 555 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9565 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/40;

КПВВ «Новотроицкое» – 40/40;

КПВВ «Гнутово» – 10/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Karina: «6:55. "Каргилл": основная до спуска с моста, льгота почти до конца посадки, автобусов 15-20».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Витаха: «7:19. Еленовка в сторону Мариуполя – до второго туалета, движение есть».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.