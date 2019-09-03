Мифы о пенсиях ВПЛ: Правозащитница пояснила логику некоторых чиновников

За последние 5 лет политика правительства Украины в отношении к переселенцам привела к тому, что люди вынуждены добиваться своих законных выплат через суд. Об этом рассказала правозащитница, менеджер программы «Советник по вопросам ВПЛ» Валерия Вершинина.

«Мы имеем ситуацию, когда декларируются одни ценности, а государство действует абсолютно по-другому. Частично это можно объяснить тем, что часть чиновников считает, что, не выплачивая пенсии гражданам Украины, они перекладывают эту ношу на страну-агрессора. Даже существует такой стереотип, что якобы по международному праву, якобы по Женевской конвенции именно страна-агрессор ответственна за выплату пенсий на оккупированных территориях. Это не так», – сказала она.

По ее словам, если бы это было так, Украине было бы «легче что-то требовать от агрессора, чем столкнуться с такой ситуацией в собственной стране». «Но дело в том, что по Женевской конвенции, по международному праву страна-агрессор обязана возместить убытки, нанесенные оккупацией, и обязана гуманитарно поддерживать определенные территории, но там ни слова нет о пенсиях, потому что обязанность платить пенсии возникает не через контроль над определенной территорией, а через определенные отношения, в которые гражданин вступает со своей страной или определенным юридическим лицом», – поясняет Вершинина.

Правозащитница акцентировала, что то, что выплачивают на неподконтрольном украинским властям Донбассе пенсионерам – это не пенсия. «Эти квази-пенсионные фонды "республик" не являются государственными органами в понимании государства Украина. Если с Россией у нас есть договор, в рамках которого мы договорились, что мы выплачиваем пенсию гражданам России на территории Украины, Россия выплачивает пенсию гражданам Украины на территории РФ, поэтому мы можем обмениваться с Россией информацией о наших пенсионерах. Таким образом мы не платим тем пенсионерам в Крыму, которые получили российские пенсии. Но мы не можем по этому правилу обмениваться чем-то с квази-республиками», – говорит эксперт.

«Если мы признаем органы, которые равны государству Украина, мы фактически признаем их государственность. Таким образом мы начинаем с ними работать в каких-то партнерских отношениях. Это абсолютно неприемлемо. Пенсия в понимании международного права является имуществом или имущественными правами. Это не льгота, это не какая-то гуманитарная помощь, это не подарок, от которого можно отказаться», – подчеркнула правозащитница.

Она напомнила, что право на выплату пенсии в случае смерти пенсионера передается по наследству, и сумму невыплаченных денег государство обязано вернуть.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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