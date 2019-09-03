Сводка из зоны ООС за 2 сентября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов НВФ один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Водяного – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Гранитного – из артиллерийских систем калибром 122 мм, минометов калибром 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Лебединского – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Новомихайловки – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

около Новотроицкого – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Гнутово – из гранатометов различных систем;

неподалеку Красногоровки – из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник обстреливал позиции Объединенных сил:

вблизи Новотошковского – из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новозвановки – из крупнокалиберных пулеметов;

вблизи хутора Вольный (Золотое-4) – из автоматических гранатометов.

С начала текущих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Противник совершал обстрелы позиций подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В «ДНР» сообщают, что «украинские войска за минувшие сутки 12 раз нарушили действующие договоренности о перемирии. Общее количество примененных боеприпасов – 104 единицы. Под огонь попали Зайцево в Горловке, Григоровка, Дзержинское (после переименования – Азов, – ред.), Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.), Коминтерново (после переименования – Пикузы, – ред.), поселок шахты "Трудовская" в Донецке. Применялись минометы, гранатометы, зенитные установки».

Также в «ДНР» уверяют, что «в результате обстрела в поселке Зайцево сгорел дом по ул. Брусилова».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Золотое-5. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».