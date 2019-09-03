В «ДНР» четверо школьников отравились растениями с атропином

В неподконтрольном украинским властям Донецке 4-ро учащихся 9-го класса отравились растениями, содержащими атропин. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как утверждают в «ДНР», ЧП произошло 2 сентября. «Донецк, Ленинский р-н, ул. 15 лет ЛКСМ – вследствие употребления атропиносодержащих растений пострадало четверо учащихся 9-го класса: двое 2004 года рождения и двое 2005 года рождения. В состоянии средней тяжести пострадавшие госпитализированы в городскую детскую клиническую больницу №1 г. Донецк», – уверяют в «МЧС».

Справка: атропин – растительный алкалоид, содержится в различных растениях семейства пасленовых: например, в красавке, белене, разных видах дурмана.