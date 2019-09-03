В Украине дешевеет рекордно дорогая картошка

В августе 2019 года закупочные цены на картофель выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Между тем для любителей картофеля все же есть хорошая новость. Картошка наконец начала дешеветь, потому что много бульбы завезли из Беларуси, пишет «Сегодня».

Из-за роста импорта цена картофеля уменьшилась на 2-2,5 грн за килограмм. И в этом сезоне Украина может побить рекорд по импорту картофеля. Кроме Беларуси, многие корнеплоды доставляют из Египта. Также в этом году впервые поступил ранний картофель из Узбекистана.

Но миллионы украинцев выезжают на огороды копать картошку самостоятельно. Журналисты также выехали за город, чтобы расспросить людей: почему традиция сажать картофель так укоренилась.

Приверженка собственноручного выращенного картофеля Татьяна Марченко показывает свои грядки и уверяет – неурожай ее не коснулся, а домашние овощи – значительно лучше тех, что продают в магазинах.

«Вот берешь эту картошечку, она молоденькая еще, а там, где продают, она такая на вид, что уже как бы полежала», – говорит Татьяна.

Химических удобрений женщина не использует – только натуральные, например, куриный помет. Кроме того отмечает, что копать картошку не сложно. Особенно, если семья – большая.

«Молодежь – два внука, зять. Так что быстренько все вместе выкапываем, опускаем в погреб и на зиму у нас есть картошка», – рассказывает Татьяна.

Корреспонденты также попробовали взяться за лопаты. Татьяна дает советы и настаивает: обязательно нужно следить, чтобы не повредить спину. За 15 минут успели выкопать один ряд картофеля.

Большинство украинцев картофель все же берет на рынке, а не на огороде. На базаре только и разговоров о плохом урожае. Продавец Николай Табачник говорит: в прошлом году продавал картошку гораздо дешевле.

«Не уродила ни на поле, ни на огороде. Ее мало. Вот в прошлом году она была по шесть гривен, и ее было много», – говорит Николай.

Сейчас на его прилавке всего полмешка, за кило просит 20 грн. А Оксана продает картофель оптом – по 12 грн за килограмм. Говорит: торговля идет хорошо – за день продает минимум 20 мешков.

Согласно данным статистики, за месяц средняя украинская семья съедает шесть с половиной килограммов картофеля.

Напомним, в 2019 году наблюдается значительный рост закупочных цен на многие овощи. В частности, наиболее заметный рост цен по сравнению с прошлым сезоном был зафиксирован на помидоры, огурцы, лук и капусту. Эксперты еще с начала лета предупреждали, что Украине грозит дефицит яблок и картошки.