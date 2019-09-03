В Донецке столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл (Фото)

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, 3 сентября, произошло ДТП. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.
Авария произошла в микрорайоне Азотный: столкнулись легковое авто и мотоцикл.
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