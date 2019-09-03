Эксперт объяснил, почему окрепла гривна

Есть три основных фактора, обусловившие значительное укрепление гривны, которое мы наблюдали в течение лета. Об этом «Донецким новостям» рассказал экономический и политический эксперт Борис Кушнирук.
С начала 2019 года гривна по отношению к доллару укрепилась примерно на 9% – с 27,74 грн/долл. (на конец 2018 г.) до 25,14 грн за долл. (на 2 сентября).
По словам эксперта, первый фактор, который повлиял на ситуацию – это улучшение динамики внешней торговли. В первую очередь, на мировых рынках сырьевых товаров. Это увеличило экспортную выручку. «Второй фактор – проведение президентских и сразу за ними парламентских выборов», – отметил Кушнирук.
«В избирательные кампании различными игроками вбрасывались значительные средства. Все они держат средства для инвестирования в политическую деятельность в долларах, поэтому, когда на выборы вбрасываются значительные средства, это приводит к дополнительному навесу для стабильности курса – соответственно, есть дополнительные поступления в валюте», – добавил он.
Третий и решающий, с точки зрения эксперта, фактор – монетарная политика Нацбанка и действия правительства.
По словам Кушнирука, НБУ придерживается чрезвычайно жесткой монетарной политики (в первую очередь касательно процентных ставок). Это привело к тому, что стало выгоднее вкладывать средства в облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ). «К тому же само правительство, чтобы обеспечивать свою финансовую деятельность, вынуждено было выходить на рынок займов. Причем, не на внешний (т.к. хотим уменьшить влияние внешнего фактора), а на внутренний. Но структура долговых обязательств (в валюте или гривне), с моей точки зрения, не должна так быстро меняться», – продолжает эксперт.
Кредитные обязательства выпускаются в гривне под очень высокую ставку (17-18% годовых) – это подвигло многих иностранных спекулянтов вкладывать средства в ОВГЗ Украины. «Соответственно, это сделало навес на курс нацвалюты, дополнительный ее вброс, что привело к укреплению курса гривны. Но есть риски, что, когда пойдет откат, когда начнут выводить средства, начнутся существенные проблемы для нацвалюты и для теперь уже нового правительства», – считает Кушнирук.
С комментариями иных экспертов по этой теме можно ознакомиться в нашем материале «Как "очень хорошо", так и "очень плохо": Эксперты рассказали о курсе гривны и формах сбережений».
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