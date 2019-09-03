Люди – не мешки с картошкой: Эксперт о правах заложников «Л-ДНР»

В Украине на шестой год войны на Донбассе законодательство не соответствует нормам жизни, в частности в вопросе освобождения незаконно удерживаемых лиц и защите их прав. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказала представительница Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

«Обмен – это экономическая категория. Люди – это не мешки с картошкой. Людей нужно не обменивать, людей нужно освобождать. Даже в Минских договоренностях идет речь об освобождении, а не об обмене. Обмен, как экономическая категория, рождает спрос и предложение, переводит людей в цифры и коэффициенты», – сказала она.

«Это то, чего мы должны избегать. И правозащитники, и журналисты должны исключить это из своего лексикона, чтобы изменить подход к этому процессу», – продолжила Матвийчук.

Правозащитница акцентировала, что в Украине законодательно не предусмотрено наказание за пытки людей, удерживаемых в плену в «Л-ДНР». «Мы говорим о преступлениях против человечности. Вы, наверное, удивитесь, но в Уголовном кодексе нет ответственности за преступления против человечности. Но есть принятый в первом чтении законопроект, который в народе называется законом о военных преступниках. Сейчас его порядковый номер 0892. Новосозданной Верховной Раде его нужно немедленно принять, чтобы дать возможность следователям и судам правильно квалифицировать эти преступления», – рассказала эксперт.

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