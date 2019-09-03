Уже не впервые: В Северодонецке потерялся 4-летний ребенок

В Северодонецке (Луганская обл.) правоохранители разыскали родителей 4-летнего мальчика, который потерялся. Об этом сообщает пресс-служба полиции Луганщины.

Сообщается, что следователь возвращалась из Апелляционного суда, увидела на улице маленького ребенка, который плакал и звал маму. Женщина попыталась выяснить у малыша что случилось, почему он один, где живет и где его родители, но мальчик ничего не смог рассказать. Тогда следователь уведомила ювенальную инспекцию о найденном ребенке и передала его им под опеку.

«Пока полицейские устанавливали родителей, мальчика в отделе полиции умыли, накормили, и чтобы немного его отвлечь от той ситуации, в которой он оказался, подарили мягкого игрушечного щенка, которого мальчик почему-то назвал Юля (как позже выяснилось так звали его старшую сестренку)», – отметили в пресс-службе.

Примечательно и то, что полицейские узнали мальчика, потому во время праздничных мероприятий в День Независимости он уже терялся на площади Победы.

«Найдя данные мамы, ребенка отвезли домой, где его ждали мать, две сестры и бабушка. Сейчас инспекторы ювенальной превенции полиции г. Северодонецка изучают условия проживания многодетной семьи, по результатам проверки в отношении матери будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – добавили в пресс-службе.