Секретная тюрьма «ДНР»: В Украине будут судить инициатора захвата фонда «Изоляция»

Экс-глава «ЦИК ДНР» Роман Лягин является одним из инициаторов захвата территории фонда «Изоляция» в Донецке в 2014 году и идеологом превращения ее в секретную тюрьму «МГБ ДНР», однако в Украине долгое время не слышали доводов об этом. Как сообщают «Донецкие новости», об этом рассказал представитель Адвокатского объединения «Головань и партнеры» Владимир Ефименко.

«С самого начала захвата была начата борьба за права захваченного фонда "Изоляция", а также сбор доказательств и работа с правоохранительными органами Украины относительно документирования и фиксации тех преступлений, которые совершались и совершаются на протяжении последних 5 лет на захваченной территории "Изоляции"», – сказал он.

По его словам, правоохранительным органам нужно кардинально изменить подход относительно того, что происходит на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса. «Вначале, несмотря на то, что было захвачено имущество, здание, территория не только фонда "Изоляция", а и еще нескольких субъектов предпринимательской деятельности, СБУ несколько месяцев отказывалось признавать потерпевшими. Но в конце концов, фонд "Изоляция" был признан потерпевшим. Потом началась чехарда со сбором доказательств. Фактически государство устранилось от этого вопроса», – сказал Ефименко.

Адвокат сообщил, что представители фонда «Изоляция» самостоятельно занимались поиском свидетелей – бывших пленников «МГБ ДНР», которых держали на территории захваченного фонда «Изоляция». Людям оказывали правовую помощь, приводили их в СБУ, чтобы зафиксировать их показания.

«Потом материалы были переданы в военную прокуратуру, где пропали, и мы несколько месяцев отыскивали эти материалы, включая протоколы допросов этих свидетелей. В конце концов, мы их нашли. Но, несмотря на прямые показания свидетелей, которые показывали на двух организаторов захвата – Лягина и Слепнева, военная прокуратура, генеральная прокуратура отказывались сообщать о подозрении и выходить на заочное рассмотрение обвинений в рамках специального производства. В конце концов военная прокуратура нас услышала», – рассказывает юрист.

Он сообщил, что об обвинении экс-главы «ЦИК ДНР» Роману Лягину, которое прокуратура направила в суд, юристы узнали случайно, и только после их жалобы в судебном порядке добились включения в обвинительный акт эпизода о захвате фонда «Изоляция». «В ноябре 2018 года обвинительный акт был направлен в Шевченковский районный суд [г. Киева], и около 8 месяцев это дело вообще не двигалось – ни одного судебного заседания не было назначено. Сейчас Роман Лягин – один из главарей "ДНР", как известно, арестован. Он находится в СИЗО на территории Украины, но даже сейчас, несмотря на то, что эпизод о захвате "Изоляции" ему включен в обвинение, Шевченковский районный суд также препятствует в реализации прав потерпевших», – заявил Ефименко.

«Но вопрос значительно шире, чем просто Лягин и просто захват зданий. Вопрос в том, что мы настоятельно доказываем и фиксируем тот факт, что было целью этого захвата. Целью этого захвата – и это подтверждено доказательствами было именно создание "МГБ ДНР" секретной тюрьмы. И сейчас на протяжении последних 5 лет на захваченной территории в "секретной тюрьме" удерживаются нелегальные заключенные. Мы констатируем, что этому вопросу недостаточно уделяется внимания. По большому счету, касательно "Изоляции" – это второй уровень содержания людей под стражей в "ДНР"», – резюмировал адвокат.

Напомним, заседание суда по делу бывшего главы «центральной избирательной комиссии ДНР» Романа Лягина назначено на сегодня, 3 сентября.